Febelfin wil overleg na plofkraken

Bankensector Febelfin wil rond de tafel gaan zitten met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en minister van Justitie Koen Geens (CD&V). In de afgelopen week vonden namelijk twee ‘succesvolle’ plofkraken op geldautomaten plaats, en de sector wil analyseren hoe het probleem kan worden aangepakt.

“De afgelopen jaren bleef het fenomeen uiterst beperkt. In 2015 en 2016 gebeurden geen plofkraken. Vorig jaar viseerden criminelen tweemaal een geldautomaat, zonder echter geld buit te kunnen maken”, schrijft Febelfin in een persbericht.

Enkele dagen geleden vond er een plofkraak plaats in het Limburgse Kinrooi en eergisteren in het Oost-Vlaamse Buggenhout. Bij die laatste konden de dieven 250.000 euro buitmaken. En Febelfin wil snel tot actie overgaan. “Samen met de bevoegde diensten wil de sector analyseren hoe de criminelen te werk zijn gegaan, wat er exact gebeurd is, wat de zwaktes zijn binnen het systeem en hoe we die het beste aanpakken”, klinkt het.

