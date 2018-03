FAVV wist al 2 jaar van vleesfraude

Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) kreeg twee jaar geleden al het signaal dat het vleesbedrijf Veviba niet volgens het boekje werkt. Vermoedelijk werd er gesjoemeld met de invriesdatum op de etiketten. Intussen laat het FAVV weten dat alle verdachte vleesproducten uit de rekken zijn gehaald.

In het najaar van 2016 kreeg het FAVV het signaal van de Kosovaarse voedselinspectie dat er een probleem was bij Veviba. Het Voedselagentschap vermoedde dat er sprake was van economische fraude. Volgens de woordvoerder ging de klacht niet over problemen voor de volksgezondheid.

Niets schokkends

Het jaar na de melding vanuit Kosovo ging het FAVV “ettelijke keren” langs om te inspecteren. Daarbij is volgens het Voedselagentschap niets schokkends aan het licht gekomen.

De hele kwestie roept heel wat vragen op, ook bij federaal minister van de Landbouw Denis Ducarme (MR). Hij heeft een overzicht van de omstandigheden gevraagd en heeft zich burgerlijke partij gesteld in de zaak rond het vleesschandaal. Maandag komt ook de Kamercommissie Volksgezondheid bijeen over de kwestie.

Sjoemelen

Een ex-medewerkster van Veviba, een slachthuis dat deel uitmaakt van de groep Verbist, bevestigt dat ze moesten sjoemelen met de houdbaarheidsdata. Volgens haar vroeg het bedrijf de werknemers om een oogje dicht te knijpen voor de slechte kwaliteit van het vlees, zodat het toch nog verkocht kon worden.

Omstreden slachthuis

Veviba kwam onder vuur te liggen toen minister Ducarme en het Federaal Voedselagentschap (FAVV) de erkenning van het bedrijf introkken. Bij een huiszoeking bleek namelijk dat meer dan de helft van de gecontroleerde producten niet in orde was met de voedselveiligheidsregels. Supermarktketens Colruyt en Delhaize beslisten daarop om de vleesproducten van het bedrijf uit de rekken te halen en de samenwerking stop te zetten.

Het is niet de eerste keer dat de groep Verbist, waar Veviba onderdeel van is, in opspraak komt. De groep baat ook het omstreden slachthuis in Izegem uit. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights maakte er vorig jaar undercoverbeelden waarop te zien was hoe runderen zwaar mishandeld werden. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) liet het bedrijf toen een tijdlang sluiten.

