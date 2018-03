FAVV: "kunnen geen ernstige vleesfraude opsporen"

"Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) is niet in staat om ernstige vleesfraude op te sporen", zo geeft Herman Diricks toe in De Standaard. De topman van het voedselagentschap roept dan ook de hulp van het gerecht in.

Voor de tweede keer in iets meer dan een half jaar ligt Herman Diricks, topman van het Federaal Voedselagentschap (FAVV), onder vuur. Zoals bij de fipronilcrisis vorige zomer is zijn communicatie rond het vleesschandaal bij slachthuis Veviba volgens politici en commentatoren erg warrig.

Daarnaast zou het agentschap te weinig doortastend hebben opgetreden in dit recente fraudeverhaal. Minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) is in elk geval van mening dat het FAVV “agressiever en actiever” had moeten controleren bij Veviba, nadat het agentschap in 2016 al op de hoogte was gesteld van fraude bij het bedrijf.

Herman Diricks vraagt samenwerking met parket

Diricks reageert in De Standaard zelf op de aanval van de minister. Hij benadrukt dat er in het verleden wel degelijk stappen zijn ondernomen tegen Veviba, maar dat bij dergelijke economische fraude het gerecht beter geplaatst is om controles uit te voeren dan het voedselagentschap.

“Onze routinecontroles met meestal maar één inspecteur ter plaatse, volstaan niet om ernstige fraude op te sporen. Daarvoor heb je een gerechtelijk onderzoek en bijzondere opsporingstechnieken nodig, of met andere woorden: hulp van het parket”, klinkt het. “Als de maatschappij wil dat we vleesbedrijven nog vaker controleren, hebben we meer middelen nodig", besluit Diricks.

