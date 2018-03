FAVV: "Gevaar niet volledig uit te sluiten"

Het bewerkte vlees afkomstig van het vleesbedrijf Veviba vormt mogelijk tóch een potentieel gevaar voor de volksgezondheid. Dat meldt het Federaal Voedselagentschap (FAVV). Stukjes vlees die normaal gezien enkel voor dierenvoeding bestemd zijn, kwamen door fraude ook in producten voor consumenten terecht. Het FAVV heeft voorlopig alle vestigingen van slachtgroep Verbist in ons land gecontroleerd en preventief de producten in de koelinstallaties geblokkeerd.

Vandaag raakte bekend dat Delhaize en Colruyt vleesproducten uit de rekken halen die afkomstig zijn van de slachthuisgroep Verbist. Reden daarvoor is de beslissing van federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) en het FAVV om de erkenning van het vleesbedrijf Veviba uit Bastenaken in te trekken. Dat vleesbedrijf maakt deel uit van de slachthuisgroep Verbist.

Bij een huiszoeking bleek dat meer dan de helft van de gecontroleerde producten niet in orde was met de regels. Zo werd de vermelde invriesdatum van het vlees vervalst. Van bevroren vlees werd het etiket verwijderd en er werd een recentere datum op aangebracht.

Die inbreuk houdt volgens het FAVV niet meteen een risico in voor de volksgezondheid. “Het vlees dat langer bevroren is geweest, kan minder smaak hebben en anders ruiken bij het ontdooien."

Hier wél risico

Wat mogelijk wél een gevaar kan inhouden, is de fraude die gepleegd werd in de uitsnijderij van het vleesbedrijf. Stukken vlees die niet bestemd waren voor consumptie, zijn toch terechtgekomen in gehakt voor verdere verwerking.

"Waar de huid van het rund doorprikt wordt, kan besmetting optreden met bacteriën. Klassiek wordt dat stuk weggehaald en komt dat bijvoorbeeld in dierenvoeding terecht. Hier is dat niet gebeurd en is het stuk dus toch in de basis voor gehakt terechtgekomen", aldus Houdart.

"Dit kan een potentieel risico vormen, zeker voor mensen die vlees rauw eten. Voor vlees dat goed gebakken is, is het risico minder groot."

Preventief geblokkeerd

Het voedselagentschap heeft alle vestigingen van Verbist in ons land gecontroleerd en preventief de producten in de koelinstallaties geblokkeerd. Het gaat om twee koelinstallaties en twee à drie uitsnijderijen. Of daar ook problemen zijn vastgesteld, is voorlopig niet duidelijk.

