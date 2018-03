FAVV en parket kibbelen over nieuw vleesschandaal

Het parket en het Federaal Voedselagentschap (FAVV) spreken elkaar tegen over het nieuwe vleesschandaal. Volgens het parket heeft het FAVV pas in januari laten weten dat vleesbedrijf Vanlommel vervallen vlees had uitgevoerd naar Kosovo. Het FAVV beweert dat zij het parket al in november vorig jaar op de hoogte bracht. De feiten zelf dateren van augustus vorig jaar.

Gisteren kwam aan het licht dat het Vlaamse slachthuis Vanlommel uit Olen vervallen kalfsvlees naar Kosovo geëporteerd had in augustus vorig jaar. Het bedrijf bevestigde dat aan VTM NIEUWS, maar zei dat het om een menselijke fout ging. De Kosovaarse autoriteiten vernietigden het vlees en brachten ons Federaal Voedselagentschap op de hoogte.

Het FAVV heeft een onderzoek gevoerd en naar eigen zeggen het parket in november op de hoogte gebracht. Die spreken dat tegen en zeggen dat ze maar in januari, zo'n vier maanden na de feiten, werden ingelicht.