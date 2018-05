'Fastfood' studeren? Straks kan het

Duaal leren, waarbij studenten leren en werken combineren, zal vanaf 1 september 2019 ook mogelijk zijn in het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO). Dat heeft de Vlaamse regering goedgekeurd. Opmerkelijk is ook dat er een studierichting ‘medewerker fastfood’ komt.

Duaal leren houdt in dat jongeren, vanaf 15 jaar, leren op de werkvloer combineren met leren op de schoolbank, op die manier een beroeps- of onderwijskwalificatie halen en zo beter voorbereid worden voor de arbeidsmarkt. Het gaat om een volwaardige leerweg naast het voltijds secundair onderwijs. Het verschil is dat vaardigheden bij duaal leren voor het grootste deel op de werkvloer verworven worden.

Groenbeheer

Momenteel zijn er proeven met duaal leren in 21 studierichtingen in het project 'Schoolbank op de werkplek'. Hieraan nemen 480 leerlingen en 83 scholen deel, in nauwe samenwerking met ondernemingen en sectoren. Ook 30 leerlingen en 6 scholen uit het buitengewoon onderwijs nemen hier nu al aan deel, met de studierichting 'groenbeheer'.

Volgend jaar komt er met 'fastfood medewerker duaal' nog een studierichting bij in het BuSO. Dertig scholen uit het buitengewoon onderwijs zullen dan één van deze twee of beide studierichtingen aanbieden. Over deze richting zijn de onderwijsverstrekkers en de sector het eens geraakt om het aan te bieden in het proefproject.

Competenties

In de opleiding 'medewerker fastfood duaal' leren jongeren koude of warme gerechten maken, zoals belegde broodjes, salades, hamburgers, pizza’s, frietjes en gefrituurde gerechten. Ze leren ook klanten bedienen en de gerechten verkopen.

Ze zullen instaan voor het klaarmaken van de zaal, van het buffet of van de toonbank, afruimen en schoonmaken. Op de werkvloer leren de leerlingen niet alleen technische vaardigheden, maar ook andere competenties zoals klantgerichtheid, op tijd komen en omgaan met feedback.