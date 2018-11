'FAROEK': Politie zoekt man die 16-jarig meisje heeft verkracht op fuif

Speurders zijn op zoek naar een man die in de nacht van 14 op 15 september een zestienjarig meisje heeft verkracht op een fuif in Boechout. De politie doet in het opsporingsprogramma 'FAROEK' een oproep naar foto’s en filmpjes van de fuif, want mogelijk staat de verdachte daarop.

Het meisje leert de verdachte kennen in de tent van de fuif. De dader begint met haar te praten op de dansvloer, geeft haar een drankje en lokt haar mee naar buiten. Voor het meisje het goed en wel beseft, staan ze samen in een toilet en verkracht hij haar brutaal.

Persoonsbeschrijving dader

Van de dader hebben de speurders een vage beschrijving. Het zou gaan om een jongeman tussen de 18 en de 25 jaar met een getaande huidskleur, een stoppelbaard, donker haar dat bovenaan iets langer is met een zachte krul. De man sprak Nederlands met een accent.

Foto’s en filmpjes

De politie vraagt om zoveel mogelijk filmpjes en foto's van de fuif door te sturen. “We hebben al een hele reeks foto’s die we hebben trachten te analyseren om te kijken of het slachtoffer er met de verdachte op staat, maar dat heeft tot nu toe geen resultaten opgeleverd", zegt Benjamin Freriks van de Antwerpse politie aan Faroek Özgünes. "We zouden willen vragen aan de mensen die tussen kwart voor 1 en kwart voor 2 aanwezig waren en foto’s of filmpjes hebben opgenomen, enerzijds in de grote tent, maar anderzijds ook buiten aan die toiletten, dat zij ons dat beeldmateriaal willen overmaken."

Andere meisjes?

Mochten er nog andere meisjes lastiggevallen zijn die avond, dan mogen ze dat ook zeker melden aan de politie. "Op die manier kunnen we linken leggen en hem identificeren", klinkt het nog.

Met al uw informatie kan u terecht op het gratis nummer 0800 30 300 of via mail op opsporingen@police.belgium.eu.