Faroek Live zoekt getuigen van aanslag met granaat in Antwerpen

Opsporingsprogramma Faroek Live zoekt getuigen die op 18 maart een wagen hebben zien wegrijden uit de De Pretstraat in Antwerpen. Daar werd die ochtend een aanslag gepleegd met een granaat. Dovo kon een andere granaat gecontroleerd laten ontploffen.

Op 18 maart laten de ontmijners van het leger een granaat gecontroleerd ontploffen in de De Pretstraat in Antwerpen. Ze hebben er eerst zandzakjes en een verzwaarde plaat rond en op gelegd. Een andere granaat ontplofte in de vroege uurtjes onder een auto. Tien wagens in totaal liepen schade op, vooral gebroken ruiten.