Faroek Live: Studente (24) aangerand op Leuvens kot

In de nacht van maandag 19 op dinsdag 20 november is een studente van 24 aangerand in het centrum van Leuven. In het opsporingsprogramma Faroek Live vraagt de politie aan getuigen om zich te melden.

De vrouw beslist rond twee uur 's nachts om nog een pita te gaan eten voor ze naar huis gaat. Ze wandelt van café Revue, de Oude Markt over naar pitazaak Ali Baba. Enkele minuten later wandelen ook twee jongemannen de Oude Markt over en gaan ze naar binnen. Ze gaan bij de vrouw zitten en beginnen met haar te praten. Wanneer de vrouw opstaat om te vertrekken, gaan de twee mannen met haar mee.

De drie wandelen in de richting van de Grote Markt. Op het kruispunt met de Brusselsestraat neemt een van de jongens afscheid en wandelt hij rechtdoor. De studente en de jongeman lopen via de Brusselsestraat naar de Wieringstraat. Daar is het kot van de vriend van het meisje. De verdachte loopt mee met haar naar binnen en probeert haar te kussen. Hij randt haar aan en laat haar pas na een tijd gaan.

De man is ongeveer 25 jaar, heeft een blanke huidskleur, donker haar en een stoppelbaard. Op het moment van de feiten droeg hij een donkere jas, een jeansbroek en een t-shirt met streepjes. Zijn vriend heeft ook een blanke huidskleur en is ongeveer even oud. Wellicht had hij geen idee wat er zich later die avond zou afspelen, maar hij is wel een belangrijke getuige.

Wie meer informatie heeft over de zaak, kan dat melden via het gratis nummer 0800 30 300 of via mail op opsporingen@police.belgium.eu.