Fans en familie spelers vertrokken naar Rusland

De twee fanvluchten van Brussels Airlines naar Sint-Petersburg zijn vanochtend vertrokken. Op de vlucht zaten veel supporters in aangepaste, zwart-geel-rode kledij. Ook enkele familieleden van de spelers gingen mee.

Vader Kompany zegt dat hij België altijd in de finale zette in zijn pronostiek. “Tot nog toe gaat alles goed, ik heb er vertrouwen in”, zegt hij. Ook vader Courtois zegt dat het team in topvorm is.

De zus van Nacer Chadli is iets nuchterder: zij beseft dat Frankrijk een sterke ploeg heeft. Ze denkt wel dat de match goed zal aflopen voor onze Rode Duivels.