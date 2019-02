Fan van Star Wars? Dan is dit Japans ijsfestival iets voor jou

In Japan is het grootste ijsfestival van het land geopend. Zo’n 200 sneeuw- en ijssculpturen zijn er acht dagen lang te bewonderen in drie verschillende steden. Veel sculpturen verwijzen naar populaire films of figuren. De indrukwekkende Star Wars-sculptuur is ongetwijfeld een hoogtepunt voor de bezoekers.

Ook fans van Pokemon kunnen hun favoriete figuren vinden op het festival. En tennisster Naomi Osaka, die onlangs de Australian Open won en zo de nummer 1 van de wereld is geworden, heeft ook een ijsbeeld gekregen.