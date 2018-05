Familievete aan basis schietincident Brussel-Zuid

De oorzaak van het schietincident van gisteravond in Brussel-Zuid is een langaanslepende familievete. Dat meldt het Brussels parket op basis van verklaringen van verschillende getuigen. Het wapen van de verdachte is intussen ook gevonden, maar de man is nog niet gevat.

De identiteit van de verdachte is gekend, hij wordt actief opgespoord. Het wapen van waaruit de kogel in de centrale hal van het Zuidstation afgevuurd werd, werd teruggevonden op de vluchtroute van de verdachte.

De man loste gisteren rond 17 uur een schot op een van de perrons in het station Brussel-Zuid. Daarbij raakte niemand gewond. De perrons aan spoor 9 en 10 werden op politiebevel ontruimd, net zoals een deel van de centrale stationshal.

Vals alarm

Na de luide knal ontstond er paniek in het station. Er werd eerst gedacht dat het om vals alarm ging en dat enkele jongeren voetzoekers hadden gebruikt. Nadat de politie de camerabeelden had bekeken bleek dat het effectief om een schot ging.

De vermoedelijke dader kon maar nipt ontsnappen aan de politie en wordt op dit moment nog actief opgespoord. Over zijn motief is nog geen duidelijkheid, maar volgens het Brussels parket wijst niets in de richting van terrorisme.

Bekijk ook:

Lees ook: Dader Brussel-Zuid geïdentificeerd, maar niet gevat