Minstens twee familieleden doorbreken de stilte die rond het Villa Rosa-schandaal hangt en vragen de directie nu openlijk te zeggen wat er met hun familieleden gebeurd is. “Toen bleek dat mijn moeder een scheenbeen- en kuitbeenbreuk had opgelopen, had de directie geen antwoord.” Ondertussen bevestigt strafpleiter Jef Vermassen dat hij het dossier heeft opgevraagd, op vraag van een kleinzoon van een van de vermoedelijke slachtoffers. VTM NIEUWS sprak met familieleden van de slachtoffers.