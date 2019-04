Familie van vermoorde Daniël werd afgeperst: "100.000 euro of Daniël sterft"

Alles wijst erop dat de moord op de 9-jarige Palestijnse jongen Daniël het gevolg is van een afpersingszaak. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Dinsdagochtend kreeg de tante van Daniël een sms: “100.000 euro of je ziet Daniël niet meer levend terug”.

Daniël verbleef al vier maanden samen met zijn moeder en twee andere vrouwelijke familieleden in het opvangcentrum van Fedasil in Broechem. Maandagavond ging de jongen met zijn fiets spelen aan blok C, maar hij keerde nooit terug. Zijn fiets werd teruggevonden, maar van Daniël was geen spoor.

Volgens de familie van Daniël ontving de tante van de jongen - die ook in het asielcentrum verblijft - dinsdagochtend een sms van een Engels telefoonnummer. Daarin werd losgeld geëist. “100.000 euro of je ziet Daniël niet meer levend terug”.

Woensdag werd de jongen dood teruggevonden op de terreinen van het asielcentrum. Hij was met handen en voeten vastgebonden en deels begraven in de gracht.

Bronnen binnen het onderzoek bevestigen dat de sms waarin losgeld geëist werd een belangrijk element is in het onderzoek. Het lijkt er dus op dat het gaat om een afpersingszaak.