Familie uitgezette man die stierf dient klacht in

De nabestaanden van de 27-jarige Moïne B., die maandag overleed bij een huisuitzetting in Roeselare, hebben een klacht ingediend. Het West-Vlaamse parket afdeling Kortrijk bevestigt dat er een klacht is binnengelopen met burgerlijkepartijstelling.



De 27-jarige Moïne B. overleed toen hij door de politie geboeid werd. De politie moest tussenbeide komen omdat het slachtoffer razend was dat hij uit zijn huis werd gezet. De familie meent dat hij is omgekomen door politiegeweld.

De nabestaanden hebben een klacht ingediend voor onvrijwillige doodslag. Het parket communiceerde kort na de feiten al dat er geen sprake was van politiegeweld en blijft dat ook vandaag herhalen. Het parket wil het onderzoek in alle stilte en sereniteit voeren, zodat het op een onafhankelijke manier gebeurt. De uitslag van de autopsie is nog niet bekend.

Bekijk ook: