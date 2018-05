Familie slachtoffer Tienen vraagt privacy

De familie van Julie Quintens, de jonge vrouw die vorige week vrijdag dood werd aangetroffen in Tienen, heeft een advocaat aangesteld met als opdracht om zich burgerlijke partij te stellen bij de onderzoeksrechter in Leuven. De familie vraagt via die advocaat ook dat het privéleven van Julie, haar familie en vriendenkring wordt ontzien en gerespecteerd, en dat de familie niet meer wordt gecontacteerd.

Het lichaam van de 24-jarige vrouw werd vrijdag ontdekt in haar huis in de Beauduinstraat in Tienen. Het was de vader die de gruwelijke vondst deed. Onderzoek door de wetsarts en het gerechtelijk labo wees volgens het Leuvense parket uit dat het slachtoffer door geweld om het leven was gekomen. De exacte doodsoorzaak werd echter niet meegedeeld. Voorlopig werd ook nog niemand gearresteerd.

Vanmiddag meldde meester Bart Verbelen dat hij door de familie was aangesteld. "Ik heb van de naaste familie van Julie de opdracht gekregen om me burgerlijke partij te stellen bij de onderzoeksrechter in Leuven en zo het verloop van het strafrechtelijk onderzoek verder op te volgen", meldt de advocaat in een persbericht.

Onderzoek

"Omwille van het geheim van het onderzoek zal de familie, noch ikzelf enige inhoudelijke vraag over het onderzoek beantwoorden", zei Verbelen nog.

Volgens de advocaat werd het lichaam van de jonge vrouw intussen vrijgegeven. Aan de pers wordt gevraagd om het privéleven van Julie, haar familie en vriendenkring te ontzien en te respecteren. "Tevens vragen zij aan de media om in de volgende dagen en weken niet meer persoonlijk of rechtstreeks gecontacteerd te worden zodat zij in alle sereniteit afscheid kunnen nemen van Julie en hun verlies kunnen verwerken", aldus nog de advocaat. "Voor alle verdere contacten en commentaren verwijst de familie uitdrukkelijk naar hun raadsman."