Familie Paul Severs neemt maatregelen voor begrafenis: "kom niet met de auto"

Dinsdag wordt charmezanger Paul Severs begraven in Halle. De familie Severs heeft alles in het werk gesteld om de plechtigheid zo vlot mogelijk te laten verlopen. Inclusief duidelijke richtlijnen omtrent openbaar vervoer en een groot scherm op het Jospeh Possozplein in Halle.

Er kwamen enorm veel steunbetuigingen na de dood van Paul Severs en dus houdt zijn familie er rekening mee dat het wel eens een overrompeling zou kunnen worden dinsdag in Halle. Alles is daarom strak gepland. Van 7u30 tot 9u30 zullen de fans een laatste groet kunnen brengen in de Sint-Martinusbasiliek. Ze krijgen een rouwprentje mee en krijgen de kans om een bloem te leggen. “Op het Possozplein zal een nadargang starten richting de ingang van de basiliek”, zegt Christophe Severs op Facebook.

De genodigden kunnen die laatste groet in de basiliek brengen van 10 tot 11.30 uur. De kerkelijke plechtigheid start om 11.30 uur en zal een uur duren. “Het is onmogelijk om iedereen te laten zitten in de Sint-Martinusbasiliek”, zegt Christophe. “Maar we willen de fans niet teleurstellen en hebben besloten om een groot scherm te plaatsen op het Possozplein. We raden mensen met een beperking aan om een klapstoeltje mee te brengen.”