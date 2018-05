Familie overleden 2-jarige wil onafhankelijk onderzoek

De familie van het tweejarig meisje dat vorige week overleed door een kogel tijdens een politieachtervolging, wil een onafhankelijk onderzoek naar haar dood. Dat zeiden ze vanmiddag op een persconferentie. Hun vertrouwen in het parket van Doornik is weg, zeggen ze.

De begrafenis van het meisje vindt normaal gezien woensdag plaats, maar dat wil de familie niet. Niet voor duidelijk is wat er precies met het kind is gebeurd.

Achtervolging

Afgelopen week vond er een politieachtervolging en een schietpartij plaats in Maisières, een deelgemeente van het Waalse Bergen. De politie achtervolgde een witte bestelwagen, met daarin dertig Koerden, onder wie vier kinderen.

Kogelwonde

Toen de politie de wagen uiteindelijk kon klemrijden, probeerde de bestelwagen te ontkomen en loste een agent een schot. Wanneer de politie nadien de bestelwagen onderzocht, trof ze het tweejarige meisje met een kogelwond in haar wang aan in de koffer. Het kind overleed op weg naar het ziekenhuis.

Politiekogel?

In de dagen die volgden op het incident was er veel te doen rond de communicatie van het parket. Zo werd eerst gezegd dat ze zeker niet door een politiekogel was gestorven, terwijl daags nadien dat terug tot een van de mogelijke doodsoorzaken behoorde.

De familie is haar vertrouwen alvast kwijt in het parket, en vraagt nu een onafhankelijk parlementair onderzoek.

