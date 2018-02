Familie Lugovski doet oproep aan dader

De familie van zanger Andrei Lugovski doet een oproep aan de dader die de ex-Idoolfinalist vergiftigd heeft. "Geef je aan of geef op zijn minst informatie over de omstandigheden van de vergiftiging", klinkt het. De Oostendenaar van Wit-Russische origine kreeg thallium toegediend, een bestanddeel van rattenvergif. De dader kan volgens speurders een superfan zijn.

De familie van de zanger doet de oproep in de hoop de dader te vinden. “Misschien wou de dader Andrei een lesje leren en heeft die nu berouw van wat die gedaan heeft, maar durft hij of zij zich niet aan te geven bij de politie. We hopen op een boodschap met wat informatie, in onze brievenbus bijvoorbeeld.”

Betere behandeling Volgens de familie zou Lugovski veel beter behandeld kunnen worden als de dokters over meer informatie zouden beschikken. “Welke dosis thallium is toegediend en in welke vorm? Puur, of bijvoorbeeld in poedervorm? Gemengd in eten, of in drank? Is de vergiftiging in één keer gebeurd, of in verschillende keren met telkens kleinere dosissen?"

Niet meer in levensgevaar

Volgens de dokters is Lugovski niet meer in levensgevaar. “Zijn toestand is stabiel, maar wel nog heel ernstig. Hij slaat wartaal uit. Hij is nog te zwak en heeft nog te veel pijn om ondervraagd te worden.”

Bekijk ook: