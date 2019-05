Familie legionelladode reageert: "Hij ging heel snel achteruit"

Bij de legionella-uitbraak in Evergem bij Gent is een eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Hervé Férodet was nog maar 50 en diabetespatiënt. Zijn nicht, een thuisverpleegster, bracht hem vorige maandag naar spoed. “Daar heeft hij nog één keer gezwaaid. De dag nadien lag hij aan de beademing. Hij heeft ons niets meer kunnen zeggen”, zegt zij aan VTM NIEUWS.

Het slachtoffer woonde alleen in de Gentse kanaalzone, maar zijn familie zag hem elke dag. De nicht van de man is thuisverpleegster en gaf hem zijn verzorging. “Maar vorige maandag zag ik dat hij onmiddellijk naar het ziekenhuis moest.”

Aan legionella dacht de verpleegster in eerste instantie niet, vertelde ze aan VTM-reporter Wim Naert. “Zijn huid was grijs. Hij had hoge koorts, hoestte fel en was zeer kortademig. Het was duidelijk dat hij echt niet goed was. Op spoed deden ze meteen de standaard-onderzoeken. Lang duurde het niet, voor we te horen kregen dat hij slachtoffer was van de legionella-uitbraak.”

Veteranenziekte

Mensen die al een zwakke gezondheid hebben, lopen tot wel 25 procent meer risico op overlijden als ze de veteranenziekte oplopen. Met een bang hart zag de moeder de toestand van haar zoon dag na dag achteruitgaan. Een na een vielen zijn organen uit: de lever, de nieren, de longen... Maandagnamiddag is hij overleden.

Legionella is al eerder dodelijk geweest in ons land. In november 1999 stierven vijf mensen. De legionella-bacterie had zich verspreid via bubbelbaden op een handelsbeurs in Kapellen. “In een bubbelbad heeft hij zeker niet gezeten”, zegt de familie van het slachtoffer in Gent. Ze vragen zich af wat de bron van besmetting dan wel kan geweest zijn.

In de Gentste havenzone stijgt de ongerustheid. Nog 15 legionella-patiënten zijn gehospitaliseerd, in het Gentse ziekenhuis Sint-Lucas verkeert nog een patiënt in levensgevaar. Zes patiënten zijn boven de 65 jaar en hebben een chronische ziekte of een verminderde weerstand. De jongste patiënt is 25, de oudste 90 jaar. De meeste zieken komen uit Evergem, maar er zijn ook enkele Gentenaren besmet. De laatste nieuwe patiënt heeft zich afgelopen zondag aangemeld. Dat doet vermoeden dat de bron van de besmetting nog niet verdwenen is. De patiënten worden nu bevraagd om te achterhalen of ze op gemeenschappelijke plaatsen ze geweest zijn, maar dat blijkt niet het geval.

Er rijzen dan ook vragen over de veiligheid van het drinkwater. De Watergroep heeft veiligheidshalve extra stalen genomen in haar installaties en distributienet. Het Agentschap Zorg en Gezondheid benadrukt dat douchen of kraantjeswater drinken probleemloos kan. Opmerkelijk genoeg denkt het agentschap dat de bron van de besmetting in een koeltoren kan liggen. “Mogelijk kon besmette waternevel zich in de open lucht verspreiden en is die dan ergens neergeslagen”, zegt woordvoerder Joris Moonens. Het Agentschap liet waterstalen onderzoeken in de koeltorens van 17 bedrijven in de Gentse kanaalzone. “Omdat de bacterie eerst moet kunnen groeien in zo’n waterstaal, zal het tot volgende week maandag duren eer daar resultaten van zijn.”

Waterige milieus en vochtige bodems

De legionellabacterie nestelt zich maar wat graag in waterige milieus en vochtige bodems. Wie bij een uitbraak besmette waterdruppeltjes inademt, loopt het risico op legionellose, of de veteranenziekte. Symptomen van de ziekte, die niet besmettelijk is, zijn die van een klassieke longontsteking, soms ook met griepachtige verschijnselen.