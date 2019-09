F16 neergestort in westen van Frankrijk: twee piloten lichtgewond

In de buurt van Pluvigner (Bretagne), in het westen van Frankrijk, is een Belgische F-16 neergestort. Het ging om een tweezitter. Het ging om een tweezitter. De twee piloten maakten gebruik van hun schietstoel en zijn lichtgewond. Dat meldt de prefectuur.

Aanvankelijk zei Defensie dat de piloten ongedeerd waren. Volgens de lokale krant Ouest-France zou een van de twee inzittenden echter overleden zijn, nadat hij een hoogspanningskabel geraakt zou hebben. Nu bevestigt de Franse prefectuur dat de twee piloten ongedeerd zijn.

Een ooggetuige vertelt aan een Franse krant dat het vliegtuig nog een huis heeft geraakt voor het neerstortte. “Mijn vrouw was thuis en hoorde een enorme explosie, gevolgd door een tweede. Ze is meteen naar de tuin gelopen en zag het brandende vliegtuig”, aldus Patrick Kauffer. “De vleugel van het vliegtuig heeft een deel van ons dak vernield. De bomen in onze tuin stonden in brand.” De buurtbewoners zijn inmiddels allemaal geëvacueerd.