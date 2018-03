F-16-piloot (27): "Tijdens eerste vlucht moest ik bom droppen"

"Ik wist dat het aan mij was." Dat vertelt een 27-jarige F-16-piloot in het gloednieuwe VTM NIEUWS-programma 'F-16'. De jonge piloot kreeg in zijn allereerste vlucht boven het gebied van terreurgroep Islamitische Staat (IS) de vraag van de Amerikaanse coalitiepartners om al meteen een bom te droppen. Vanaf 20 maart kan je het programma volgen bij VTM.

Gadis, de schuilnaam van de jonge Belgische gevechtspiloot, getuigt over zijn eerste ervaring boven IS-gebied. Tijdens zijn allereerste vlucht kreeg hij de opdracht om meteen in actie te komen. Net daarvoor hadden een aantal IS-strijders slachtoffers gemaakt onder de coalitietroepen en hadden ze zich teruggetrokken in een klein bos.

Gadis zag met de hyperscherpe camera aan zijn F-16 exact waar de IS-strijders zich hadden verstopt. Hij kreeg de opdracht om zijn bom te droppen. In het VTM NIEUWS-programma worden de authentieke beelden en de originele radiocommunicatie gebruikt.

"Dan duw je uiteindelijk op die knop", vertelt hij. "En dan valt er effectief plots 250 kilogram van je vliegtuig. Dat is wel verschieten. Nadien komt het besef pas dat je echt in oorlog zit en dat je effectief mensen hebt moeten uitschakelen", getuigt hij anoniem. "In dit geval besefte ik wel dat we de IS-strijders zo snel mogelijk moesten uitschakelen om de rest van de jongens op de grond te beschermen."