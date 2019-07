Extreme hitte eist slachtoffer: vrouw van 66 overleden op camping in Middelkerke

De extreme hitte heeft donderdag een slachtoffer gemaakt op camping Marva I in Middelkerke. Een 66-jarige vrouw uit Waterloo liet er rond 17.00 uur het leven toen ze onwel werd in de zon. Dat wordt bevestigd door de politie.

De vrouw zat voor haar caravan in een tuinstoel, in volle zon. “Plots zag de buurvrouw dat het slachtoffer onwel werd, waarop ze de hulpdiensten belde. Die zijn onmiddellijk ter plaatse gereden en mugartsen ondernamen meerdere pogingen om haar te reanimeren. Dat heeft jammerlijk niet mogen baten. De vrouw is ter plaatse overleden aan de gevolgen van de hitte”, zegt commissaris Frank Delva van de lokale politie Middelkerke. Het slachtoffer bracht het zomerseizoen door op camping Marva I in de Duinenweg in Middelkerke.

De brandweer heeft ook nog een CO-meting uitgevoerd in de caravan, maar die bleek negatief. Het overlijden zorgde voor enig oproer op de camping. Daarna is de begrafenisondernemer het lichaam van slachtoffer komen ophalen.