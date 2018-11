Er is ook in ons land actie gevoerd rond de figuur van Zwarte Piet. Tijdens de intrede van de Sint in Gent verkleedden leden van de extreemrechtse groep Voorpost zich als traditionele Zwarte Pieten. Dus met een volledig zwart gezicht in plaats van met roetvegen.

Ze deelden ook pamfletten uit, om uit te leggen dat ze vóór tradities zijn. Ook in Hasselt en Antwerpen voerde Voorpost op die manier actie.

