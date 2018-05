Extreemrechts protest tegen grote moskee

Ongeveer 250 mensen hebben betoogd tegen de komst van een grote moskee in Kortrijk. Het ging voornamelijk om mensen van het actiefront Voorpost en de partij Vlaams Belang, maar ook enkele tientallen buurtbewoners daagden op.

Bij het begin van de legislatuur beloofde de stadscoalitie een nieuwe ruimte voor de moslimgemeenschap. Die werd gevonden in het pand waar tot op vandaag een vestiging van BioPlanet zit.

Het stadsbestuur stelde wel twee voorwaarden: een goed onderbouwde vergunningsaanvraag met oog voor de buurt en de mobiliteit, en een erkenning door het Vlaamse gewest. Die is er vooralsnog niet, integendeel. Door Staatsveiligheid werd zelfs een negatief advies gegeven. Vlaams Belang vreest echter dat beide voorwaarden los van elkaar staan. Zo is er al een moskee in Kortrijk die ook zonder erkenning functioneert.

Vlaams Belang

Tijdens de betoging werd er richting de locatie gestapt waar Wouter Vermeersch, lijsttrekker voor het Vlaams Belang in Kortrijk, aandrong op de onmiddellijke stopzetting van de procedure. "Wij willen vooral de buurtbewoners steunen in hun strijd tegen de komst van de grootste moskee van Vlaanderen. Het stadsbestuur moet eindelijk eens luisteren. We willen ook dat het gebouw een handelspand blijft", aldus Vermeersch.

Tijdens de optocht werden enkele slogans gescandeerd zoals 'Geen moskee in onze stad' en 'Geen jihad in onze straat'. Op wat verbale krachtpatserij met omstaanders die het niet eens waren na, verliep de optocht heel rustig en georganiseerd.

Drone

Politiezone Vlas maakte met steun van de federale politie van de betoging gebruik om de inzet van een drone uit te testen. Tot op heden werd die vooral ingezet in de strijd tegen transmigranten in havens en parkings van snelwegen, maar ook op evenementen kan die nieuwe technologie hulp bieden. Zo kon er tijdens de betoging snel ingegrepen worden mocht dat nodig gebleken zijn. Ook voor de verkeersdoorstroming bieden de livebeelden een meerwaarde.