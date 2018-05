Extra treinen naar kust dit weekend

De NMBS legt dit weekend 26 extra treinen in van en naar de kust door de goede weersvoorspellingen. Het gaat om dertien treinen per dag, goed voor meer dan 10.000 bijkomende zitplaatsen per dag. Zwemmen in zee is voorlopig enkel mogelijk in Blankenberge.

We krijgen een erg zonnig weekend met zaterdag maxima tot 16 graden aan zee en 20 graden in het binnenland en zondag 22 graden aan zee en 23 graden in het centrum van het land.

Zaterdag- en zondagochtend vertrekken er daarom telkens drie extra treinen vanuit Luik-Guillemins naar Oostende en vertrekt er één extra trein vanuit Hasselt naar Blankenberge. 's Avonds maken die treinen de omgekeerde beweging.

Daarnaast rijden er zowel zaterdag als zondag vijf extra treinen tussen Brugge en Blankenberge. Reizigers kunnen voor meer informatie over het versterkte treinaanbod terecht op de website www.nmbs.be, de Facebook- en Twitteraccount van NMBS, bij het personeel in de stations of telefonisch bij de klantendienst via het nummer 02/528 28 28.

Zwemmen in zee

Zwemmen in zee is op de meeste plaatsen nog niet mogelijk. Enkel in Blankenberge worden komend weekend redders ingezet, laat An Beun van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) weten. Ze waarschuwt wel dat het water maar 12 graden is, erg koud dus. Elders is zwemmen verboden. Tijdens het Hemelvaartweekend worden vanaf donderdag 10 mei in vier gemeenten redders ingezet: Blankenberge, Oostende, De Haan en Knokke-Heist.

Bezetting hotels

“We verwachten 175.000 tot 20.000 dagtoeristen”, zegt De Block. “Vanavond bedraagt de bezetting in de hotels al tachtig procent. Voor morgenavond loopt het in sommige hotels op tot een bezetting van negentig procent. Wie nog wil boeken, zet er dus beter wat vaart achter. Ook de boekingen voor het Hemelvaartweekend lopen vlot binnen.”

