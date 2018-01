Extra trajectcontroles komen er dit jaar

Het aantal trajectcontroles van het Vlaams gewest zal in 2018 meer dan verdubbelen, van 31 locaties naar 68 locaties. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Joris Vandenbroucke (sp.a) heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Het gaat in feite om al eerder aangekondigde maatregelen, enkel de timing van de plaatsing schuift een beetje op.

Naast de tientallen trajectcontrolesystemen die de politiezones op eigen initiatief en gespreid over heel Vlaanderen hebben uitgebouwd, plaatst ook de Vlaamse overheid steeds meer trajectcontroles. Zo heeft het Vlaams gewest nu trajectcontroles op 27 locaties op gewestwegen en op drie plaatsen op autosnelwegen.

37 locaties

Uit cijfers die sp.a-parlementslid Joris Vandenbroucke heeft opgevraagd, blijkt nu dat er in 2018 op in totaal 37 locaties bijkomende trajectcontroles gepland zijn. Het gaat om 34 locaties op gewestwegen en op drie locaties op snelwegen. Het gaat dan vooral om vaste flitspalen die worden omgebouwd tot digitale camera's die de gemiddelde snelheid over een afgelegd traject controleren.

Die locaties raakten in augustus van vorig jaar al bekend. Waar die nieuwe controles erbij komen, ziet u hieronder: