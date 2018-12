Twee leden van de federale regering krijgen er een extra opdracht bij: ze moeten toezien op de samenwerking met het parlement. Dat laat Kris Peeters weten aan VTM NIEUWS. Nu de regering na het ontslag van de premier in lopende zaken is gegaan, is dat contact met het parlement cruciaal.

Welke twee ministers die taak op zich zullen nemen, is nog niet geweten.