Extra politiepatrouilles op Brusselse kerstmarkt

Na de dodelijke schietpartij in Straatsburg heeft Brussels burgemeester Philippe Close (PS) samen met de korpschef van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene beslist om extra politiediensten in te zetten op het eindejaarsevenement Winterpret en de Brusselse kerstmarkt.

In Frankrijk werd het dreigingsniveau na de schietpartij op een kerstmarkt in Straatsburg meteen verhoogd. Het OCAD, dat de dreigingsanalyse maakt in België, ziet geen link met ons land. De situatie voor Winterpret en de Brusselse kerstmarkt werd vanochtend meteen geëvalueerd door de burgemeester en de politiediensten. Extra veiligheidsmaatregelen, zoals de inzet van het leger, komen er niet, maar de politiepatrouilles worden wel verhoogd, en ze zullen extra waakzaam zijn", laat de woordvoerster van burgemeester Close, weten. De overige maatregelen, zoals het plaatsen van betonblokken en ramhekken zijn nog altijd van kracht in Brussel, net zoals dat het geval was bij een hoger dreigingsniveau.

Dreigingsniveau blijft op twee.

"Op basis van de huidige informatie die de veiligheidsdiensten gekregen hebben, blijft het dreigingsniveau voor ons land hetzelfde”, vertelt Peter Mertens van het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. De kerstmarkt in Brussel is voorlopig de enige waar extra maatregelen worden genomen. Verhoogde controles van bussen of trams, of extra grenscontroles komen er niet.