Extra politie voor wedstrijden Marokko

Het WK voetbal betekent ook: drukke tijden voor de politie. Niet alleen als de Rode Duivels spelen, maar ook als de nationale ploeg van Marokko in actie komt, worden in Antwerpen extra arrestatieteams ingezet nabij de grote schermen in de stad. In Brussel ligt de focus op het Beursplein. Daar kwam het vorig jaar nog tot rellen na de kwalificatie van Marokko.

Voor de openingsmatch van het WK - Rusland-Saudi-Arabië, op donderdag - zal de politie naar alle waarschijnlijkheid geen extra teams optrommelen. Maar één dag later is het wel alle hens aan dek. Dan spelen de Marokkanen in Sint-Petersburg tegen Iran. Volgens insiders vergen de wedstrijden van de Belgen en die van de Marokkanen immers de meeste aandacht. Officieel werkt de politie nog aan een analyse, maar een voorlopig ‘operatieorder’ is al klaar.

400 agenten

De Antwerpse ordediensten organiseren hun manschappen tijdens WK-risicomatchen op dezelfde manier als bij risicomatchen in de gewone competitie. Tot 400 agenten van de voetbalcel, de bemiddelings- en arrestatieteams en de mobiele eenheid staan dan paraat.

Wedstrijden van Marokko worden in het WK-fandorp op de Kaaien uitgezonden in een ‘voetbalcafé’ en in Park Spoor Noord op een groot scherm. Vooral daar wordt een grote toeloop verwacht bij matchen van de ‘Leeuwen van de Atlas’. De politie zal hier ook extra alert zijn tijdens Polen-Senegal.

Alcoholcontroles

Als de supporters het rustig houden, kunnen de extra agenten andere taken uitvoeren, zoals alcoholcontroles of anti-inbraakacties.