Extra maatregelen voor hete 20 km

Het belooft net als vorig jaar een erg warme editie te worden van de 20 kilometer van Brussel. De organisatie voorziet daarom gelijkaardige voorzorgsmaatregelen. “De bevoorradingsposten en Rode Kruis-punten worden versterkt”, vertelt Gauthier Demaret, woordvoerder van de 20 kilometer, aan VTM NIEUWS.

“In totaal staan er 350.000 flesjes water klaar en er komen ook drie sproeiers langs het parcours”, zegt Demaret. En dat zal nodig zijn, want het wordt zondag 29 graden.

De organisatie raadt de 40.000 lopers dan ook aan om zeker genoeg te drinken, ook op voorhand. “We geven de lopers het advies om te luisteren naar hun lichaam.”

“Miserie”

“Zo een inspanning bij zo een weer, dat is vragen om miserie”, waarschuwt cardioloog Pedro Bruguda in Het Laatste Nieuws. Hij vreest dat de lopers oververhit zullen raken en zullen flauwvallen.

Als het van Bruguda afhangt, start wie niet genoeg getraind is beter niet. “Zo een evenement moet een feest worden, maar het is net als bij een concert: je gaat toch ook niet als je weet dat de tent dreigt in te vallen?”

Vroeger beginnen

De cardioloog stelt ook voor om het startuur van de 20 kilometer, nu 10.00 uur te vervroegen. “Maar dat is organisatorisch niet mogelijk. We moeten onder meer rekening houden met het feit dat er mensen van ver komen, zelfs uit het buitenland”, zegt Demaret. De organisatie is het wel eens met de cardioloog wat training betreft. “We gaan ervan uit dat iemand die niet genoeg heeft getraind, zich ook niet inschrijft voor de 20 kilometer”, klinkt het bij de organisatie.

