Extra maatregelen voor 2de Antwerpse derby

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft na overleg met de lokale politie groen licht gegeven voor de voetbalwedstrijd Beerschot Wilrijk - Antwerp op zondag 29 april op het Kiel. De wedstrijd van Play Off II is de tweede Antwerpse stadsderby in even veel weken. Na de heenmatch ontstonden er relletjes in het bezoekersvak van Beerschot Wilrijk en op de parking van het Bosuilstadion en verrichtte de politie tien bestuurlijke aanhoudingen. Er komen wel extra voorzorgsmaatregelen.

De herrieschoppers van zondag, zowel de bestuurlijk aangehouden personen als andere, eventueel later geïdentificeerden, zullen worden uitgesloten van de terugmatch in het stadion. De politie zal in de omgeving van het Kiel ook een nultolerantie voeren ten opzichte van personen met een stadionverbod en personen die in het bezit blijken te zijn van verdovende middelen of pyrotechniek. Wie daarop betrapt wordt, zal bestuurlijk worden aangehouden. Ook andere controlemaatregelen zijn mogelijk, stelt het kabinet van de burgemeester.

In aanloop naar de beladen derby zal de politie op het Kiel langsgaan om een extra veiligheidsscreening uit te voeren in het stadion en eventuele infrastucturele maatregelen te nemen of op te leggen om alles veilig te laten verlopen.