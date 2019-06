Explosief materiaal gevonden aan spoor in Jette, verdachte opgepakt

Er werd deze namiddag explosief materiaal gevonden aan het spoor in het Laarbeekbos in Jette. DOVO kwam ter plaatse om het materiaal te vernietigen en de politie heeft intussen een verdachte opgepakt. Dat bevestigt het parket van Brussel aan VTM NIEUWS.



Kleine hoeveelheid explosieven

Het spoorverkeer werd stilgelegd nadat er in een plastic zak een kleine hoeveelheid explosieven werd gevonden tijdens een sweeping van de politie. "Die trof daar ingrediënten aan die zouden kunnen gebruikt worden om bepaalde zaken aan te maken", verduidelijkte Johan Berckmans, woordvoerder van de politiezone Brussel-West aan VTM NIEUWS. Wie ze daar heeft gelegd, is nog niet duidelijk. DOVO kwam ter plaatse om de pakketten tot ontploffing te brengen.

Verdachte opgepakt

Er is intussen ook een verdachte opgepakt in verband met de gevonden explosieven langs de spoorlijn in Jette, dat bevestigt parket van Brussel aan VTM NIEUWS. De politie had gisteren melding van een verdachte persoon gekregen. Toen ze vandaag opnieuw ging kijken langs het spoor, vond de politie de kleine hoeveelheid explosieven. Later deze namiddag kon een verdachte in de zaak worden opgepakt. Op het eerste gezicht heeft de man geen terroristisch profiel, benadrukt het parket. Hij wordt momenteel ondervraagd. Morgen geeft het parket meer uitleg tijdens een persconferentie.

Het pakket bevatte bonvendien het explosief mengsel TATP, meldt het parket. TATP is het explosief mengsel dat ook gebruikt werd bij de aanslagen in Zaventem en Brussel.

Treinverkeer

De NMBS bevestigde vanmiddag dat er geen treinen reden tussen Jette en Asse en tussen Jette en Denderleeuw, op bevel van de politie. Omstreeks 15.20 uur werden de sporen vrijgegeven, maar al snel opnieuw gesloten voor verder onderzoek. Waarom dat gebeurde, is niet geheel duidelijk. Op dit moment rijden er opnieuw treinen, al zijn er ook afschaffingen en vertragingen. Volgens de NMBS kan er hinder zijn tot na de avondspits.