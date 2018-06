Explosie Oostakker door defecte terrasverwarmer

De ontploffing die gisterenavond in het Oost-Vlaamse Oostakker het leven heeft gekost aan een kind van tien, is veroorzaakt door een defecte terrasverwarmer. Dat heeft een branddeskundige van het parket vastgesteld. Bij de ontploffing in het poolhouse van de woning kwam een stuk beton neer op het slachtoffer.

Uit de eerste vaststellingen blijkt dat een gaslek aan de oorsprong zou liggen van de explosie, die de buurt omstreeks 20.30 uur woensdagavond opschrikte. Volgens de branddeskundige was er een lek aan de terrasverwarmer die stond opgesteld in het poolhouse, een bijgebouw bij het zwembad van de woning. Daardoor is het gebouw in elkaar gestort en is een zware betonblok terecht gekomen op het slachtoffer, dat in de tuin aan het spelen was. Voor de jongen kon geen enkele hulp meer baten.

Er is een wetsgeneesheer aangesteld en het labo van de federale politie kwam ter plekke, maar alles wijst op een tragisch ongeval.