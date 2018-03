Explosie in Luik: 2 slachtoffers

In het centrum van Luik zijn twee slachtoffers gevallen bij een explosie in een huis in rue Grétry. Dat laat provinciegouverneur Hervé Jamar weten via Twitter.

De straat is momenteel afgesloten in beide richtingen. Mensen wordt gevraagd de omgeving te vermijden, de hulpdiensten zijn ter plaatse.

De explosie gebeurde rond 16.45 uur. De oorzaak van de explosie is nog onduidelijk.

Explosion au début de la rue Gretry à Liège. Les secours sont sur place. Évitez le secteur si possible #Liege — Hervé Jamar (@GouverneurLiege) 3 maart 2018

Explosion à #Liège : une maison est en feu et une personne pourrait être coincée à l'intérieurhttps://t.co/3aBAXnw26b pic.twitter.com/FkvJ0Hp1V2 — Le Soir (@lesoir) 3 maart 2018

Foto: RTL INFO