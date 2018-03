Explosie in Luik: 2 lichtgewonden

Bij een zware ontploffing in de Grétrystraat in Luik zijn twee personen lichtgewond geraakt. Ze werden naar het Sint-Jozefziekenhuis gebracht, aldus de brandweercommandant van Luik, Luc Scevenels.

De explosie die vermoedelijk met een gaslek te maken heeft, gebeurde omstreeks 16.45 uur. Omstreeks 19 uur had de brandweer het vuur onder controle, maar het gebouw leek te moeten afgebroken worden, omdat de gevel onstabiel geworden was. Ook in de naburige woningen werd gecontroleerd of ze nog bewoonbaar waren.

"Het ziet er naar uit dat de stadsdiensten voor zo'n 15 personen naar een ander onderkomen moeten uitkijken", zo werd vernomen bij de politie van Luik. De Grétrystraat bleef afgesloten voor verkeer.

Explosion au début de la rue Gretry à Liège. Les secours sont sur place. Évitez le secteur si possible #Liege — Hervé Jamar (@GouverneurLiege) 3 maart 2018

Explosion à #Liège : une maison est en feu et une personne pourrait être coincée à l'intérieurhttps://t.co/3aBAXnw26b pic.twitter.com/FkvJ0Hp1V2 — Le Soir (@lesoir) 3 maart 2018

Foto: RTL INFO