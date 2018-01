Explosie Antwerpen: brandweer stut panden

In Antwerpen is vanmorgen overlegd over de verdere aanpak van de ruimingswerken aan de Paardenmarkt na de explosie van maandagavond. De brandweer zal de panden stutten om de veiligheid in de omgeving te garanderen tijdens het slechte weer. Naar de oorzaak van de ontploffing wordt nog altijd gezocht.

De hulpdiensten hebben gisteravond na zowat 24 uur hun interventie gestaakt. De straat werd, al dan niet tijdelijk, opnieuw vrijgegeven voor het verkeer. Na de stutwerken zullen aannemers het puin verder ruimen.

“De expert van het gerecht is klaar met zijn werk ter plaatse”, vertelt VTM NIEUWS-journalist Karel Lattrez. Het gerecht blijft bij de verklaring dat het ging om een gasexplosie. Wat precies aan de oorzaak lag, dat willen ze nog niet kwijt.

“In het gebouw waren verbouwingswerken aan de gang, maar het is nog niet duidelijk of dat er iets mee te maken heeft”, legt Lattrez uit. De stad benadrukt wel dat alle betrokken gebouwen met alles in orde waren.

In een van de getroffen gebouwen verbleven enkele Erasmusstudenten. Zij konden vanmorgen even terug naar hun kamer om spullen op te halen. Zolang het pand onbewoonbaar is, overnachten ze bij andere studenten.

Twee doden

Bij de explosie kwamen twee mannen om het leven: een 39-jarige Belgische bewoner van een van de drie ingestorte panden en een 26-jarige Afghaanse asielzoeker. Eén slachtoffer werd in kritieke toestand afgevoerd maar is volgens de politie intussen buiten levensgevaar, vijf anderen raakten zwaargewond en nog eens acht mensen liepen lichte verwondingen op. De hulpdiensten konden zeven mensen levend en wel van onder het puin vandaan halen.

Naast de drie ingestorte appartementsgebouwen liepen ook vier omliggende panden ernstige schade op. Ze zijn voorlopig onbewoonbaar, bijvoorbeeld omdat de ramen gesneuveld zijn of de nutsvoorzieningen zijn uitgevallen. De gebouwen worden afgeschermd voor regen en wind en waar mogelijk worden er zo snel mogelijk herstellingen uitgevoerd. De bewoners kregen opvang aangeboden indien ze niet bij familie of vrienden terechtkonden.

