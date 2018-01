Explosie Antwerpen: 2 doden, 14 gewonden

Bij de ontploffing op de Antwerpse Paardenmarkt zijn zeker twee doden gevallen. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Vanmorgen was de brandweer nog op zoek naar twee vermisten, ze zijn nu beide gevonden, en blijken overleden te zijn. Bij de explosie zijn daarnaast nog veertien gewonden gevallen, een van hen verkeert in kritieke toestand.

Rond half tien gisterenavond vond er een enorme explosie plaats op de Paardenmarkt. Daarbij stortte een woning volledig in en raakten twee aanpalende woningen bijna volledig vernield. De oorzaak van de explosie is nog steeds niet duidelijk. De politie benadrukte meteen dat het niet om terrorisme gaat.

14 gewond

Het rampenplan werd afgekondigd en de hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse om een zoekactie op te starten. "In het begin werden vier mensen levend onder het puin gehaald", zegt Wouter Bruyns, woordvoerder van de Antwerpse politie. "De hulpdiensten hoorden toch nog stemmen, dus zijn we blijven zoeken ook al was het op dat moment nog gevaarlijk omdat de gebouwen niet stabiel waren. Later op de avond werden nog drie anderen van onder het puin gehaald."

In totaal telde de politie veertien gewonden. "Een van hen is kritiek. We hebben ook nog vijf mensen die ernstig gewond zijn. Acht andere mensen zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht", aldus nog Bruyns. Intussen zijn zeven gewonden al opnieuw naar huis, twee zwaargewonden verblijven nog steeds in het ziekenhuis. Onder de slachtoffers bevinden zich tot nader order geen studenten. Dat blijkt uit een rondvraag die VTM NIEUWS deed bij universiteiten en hogescholen in de buurt.

2 doden

De zoekacties gingen heel de nacht door en ook vanmorgen bleven de hulpdiensten verder zoeken. Omstreeks 8.20 uur haalde de brandweer twee dodelijke slachtoffers uit het puin, een iemand is nog steeds vermist.

We zoeken nog steeds onder het puin naar eventuele slachtoffers. #paardenmarkt pic.twitter.com/1upvNBZdtI — Brandweer Zone Antwerpen (@BZAntwerpen) January 16, 2018

Oorzaak

Over de oorzaak van de explosie bestaat nog heel wat onduidelijkheid. Een getuige vertelt aan VTM NIEUWS dat er al sinds gisterenochtend 8.00 uur een gasgeur in het gebouw hing. Van zijn huisbaas, die op dit moment in Egypte verblijft, mocht hij de politie niet bellen, zegt Nadil nog. Het parket zal het onderzoek naar de oorzaak pas voeren als de toestand stabiel is.

Rode Kruis

Voor mensen die door explosie zonder woning zaten, voorzag het Rode Kruis Vlaanderen vannacht opvang. Er werd een medische hulppost opgezet en een vijftiental vrijwilligers zorgden voor psychosociale opvang.

Optreden hulpdiensten

Al snel verschenen op sociale media heel wat berichten die het snelle en kordate optreden van de hulpdiensten loofden. "Vanavond werd onze stad getroffen door een verschrikkelijke ontploffing. Dank aan hulpverleners die nu met opvang en redding bezig zijn", zei Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA).