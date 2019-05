Explainer: Wat is het verband tussen voeding en klimaat?

Dit weekend zoeken we drie dagen lang uit hoe we met zijn allen zelf iets kunnen doen aan het klimaat en de klimaatopwarming. VTM NIEUWS zocht samen met Het Laatste Nieuws uit wat echt een verschil maakt. Uit tientallen wetenschappelijke rapporten en gesprekken met tal van experts verzamelen we de correcte en genuanceerde feiten en cijfers over de klimaatverandering. Om zo te weten te komen hoe we met vaak minimale inspanningen een steentje kunnen bijdragen om de klimaatopwarming binnen de perken te houden. Vandaag focussen we ons op voeding.