Explainer: Dit is hoe 5G uw leven gaat veranderen

Ons land krijgt misschien pas over enkele jaren 5G, dat is supersnel mobiel internet, door geruzie tussen de federale overheid en de deelstaten. De overheid gaat licenties voor 5G-netwerken veilen onder operatoren, dat moet meer dan 600 miljoen euro opbrengen. En de deelstaten willen daar een groter deel van, dan ze bij vorige veilingen kregen.

Uiterlijk vandaag moest er een akkoord zijn over de verdeling van de opbrengst, maar dat is niet gelukt. Daardoor is een veiling volgend jaar heel onwaarschijnlijk.