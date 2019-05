Explainer: De bedrijfswagen: hoeveel zijn er en wat betekent dat?

Volgens de FOD Economie rijden er vandaag zo’n 465.338 loon- of salariswagens in ons land rond. Andere bronnen komen boven de 600.000 uit. Het gaat dan om auto’s die mensen krijgen als extra loon. Auto’s dus die ze niet nodig hebben om hun job uit te oefenen zoals de taxi van de taxichauffeur of de bestelwagen van de aannemer. Maar wat betekent dat?

Salariswagens zijn jongere auto’s die na steeds ongeveer vier jaar vervangen worden. Ze blijven dus meer up-to-date dan de gemiddelde gezinswagen die makkelijk 13 jaar meegaat. Dat is op zich beter voor het milieu, want nieuwere auto's zijn meestal milieuvriendelijker dan oudere auto's.

Anderzijds, wie met een salariswagen rijdt en daarvoor van zijn werkgever ook een tankkaart krijgt, doet wel meer kilometers. Gemiddeld rijdt iemand met auto van het werk en tankkaart zo'n 11.578 kilometer per jaar meer dan iemand zonder bedrijfswagen.

Kosten

Tot slot kosten de salariswagens onze maatschappij heel wat (belasting)geld. De Europese Commissie liet berekenen dat er in 2016 door de Belgische fiscus 3,7 miljard euro belastingen is misgelopen, omdat een deel van het loon is uitbetaald in vier wielen en een tankkaart. En dan zijn er natuurlijk ook nog de vele files en de uitstoot door die extra kilometers.