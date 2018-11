Experts waarschuwen voor reclame bij kinderapps

Experts waarschuwen voor de vele reclame die er in apps voor kinderen zit. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat dat in 95 procent van de apps voor kinderen het geval is. Het gevaar daarbij is dat kinderen meestal niet weten dat het om advertenties gaat.

“De kinderen gaan zodanig op in het spel zelf, waardoor ze denken dat de reclame gewoon een onderdeel is van het spel”, zegt professor Liselot Hudders van de Universiteit Gent. “Belangrijk daarbij is dat ze eerst reclame leren herkennen en er daarna kritisch over reflecteren.”

Een manier om je kind te leren hoe ze met reclame moeten omgaan, is door samen het spel te spelen en hen te wijzen op de reclame. Op die manier leren ze hoe ze een onderscheid moeten maken.