Experts waarschuwen voor gevaar e-sigaret bij jongeren

Experts waarschuwen jongeren voor het gevaar van de e-sigaret, zeker als ze geen roker zijn. Jongeren denken dat het onschuldig is om te dampen met zo'n elektronische sigaret, zelfs al is het nicotinevrij, maar op termijn kan het mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. Hoeveel jongeren hiermee experimenteren is nog niet onderzocht, maar dat ze het doen staat vast.

Een VTM NIEUWS-kijker die anoniem wil blijven contacteerde onze redactie nadat ze twee vapers en drie vloeistofflesjes in de boekentas van zijn zoon van 15 jaar vond. Wettelijk is zijn zoon een jaar te jong om te dampen, maar toch doet hij het.

Dampen lijkt haast een subcultuur met filmpjes op sociale media waarin jongeren tonen wat ze uit hun e-sigaret kunnen blazen. Het lijkt misschien wel indrukwekkend, maar als niet-roker blijft een jongere maar best af van de elektrische sigaret, wordt gewaarschuwd.