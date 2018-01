Expert bevestigt: "Wolvin Naya was in Meerhout"

Volgens de Duitse onderzoeker Norman Stier is het zeer waarschijnlijk dat wolvin Naya de twee schapen uit Meerhout heeft doodgebeten. Dat zegt hij aan VTM NIEUWS. “Op basis van de laatste data weten we dat ze in Meerhout geweest is."

De Duitse onderzoeker Norman Stier volgt wolvin Naya dag en nacht via een gps in de halsband van het dier. Via het zendertje rond de hals krijgt hij elk uur gegevens binnen via zijn computer.

“Uit de signalen kan opgemaakt worden dat Naya in Meerhout was en dat het dus zeer waarschijnlijk is dat zij de schapen heeft doodgebeten”, zegt hij aan VTM NIEUWS. Waar Naya zich op dit moment bevindt, wil de prof niet kwijt om het dier te beschermen.

Twee schapen doodgebeten

Afgelopen weekend werden op een landbouwbedrijf in Meerhout twee schapen gedood en een derde ernstig verwond. Alles wijst erop dat de dieren door de wolf aangevallen zijn. De halsbeet waarmee de schapen gedood zijn, wijst op een wolvenaanval. Ook de sporen die gevonden werden in de buurt, doen aan een wolf denken. Nu de professor bevestigt dat het dier effectief in Meerhout gespot werd, lijkt de kans groot dat de schapen door de wolvin werden doodgebeten.

Meer dan 500 kilometer

Wolvin Naya dook begin dit jaar op in ons land. Het dier kreeg in 2016 een gps-zender aangemeten van de universiteit in het Duitse Dresden. Daar konden ze zien dat Naya vanuit Duitsland over Nederland naar ons land was getrokken. In tien dagen tijd legde ze meer dan 500 kilometer af.

De voorbije dagen verbleef Naya in de buurt van het militaire domein in Leopolsburg. Volgens de vzw Welkom Wolf moeten we er alvast niet bang voor zijn, aangezien wolven zelden in gebieden komen waar mensen wonen.

