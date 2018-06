Examen afgeschaft na brand in school Brugge

700 leerlingen van het VTI van Brugge hebben vanmiddag geen les door een brand in hun school. De schade valt mee, maar er is geen elektriciteit meer.

De brand ontstond om 10.45 uur in een elektriciteitscabine op de speelplaats, aanpalend met de sportzaal van de vestiging in de Boeveriestraat. “Alle leerlingen en personeelsleden werden snel geëvacueerd en in veiligheid gebracht”, zegt woordvoerster Lien Depoorter van de lokale politie Brugge. “Na een halfuur had de brandweer het vuur onder controle.”

Door de brand is de elektriciteit uitgevallen. Daarom heeft de school beslist om alle lessen van deze namiddag af te gelasten. De 700 leerlingen konden om 11.30 uur hun spullen ophalen in de klas en mochten dan naar huis.