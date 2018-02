Ex-topman Oxfam ontkent dat hij seksfeestjes organiseerde

Roland Van Hauwermeiren, de omstreden ex-topman van Oxfam, geeft toe dat hij fouten heeft gemaakt. Dat zegt hij in een open brief aan VTM NIEUWS. “Ik ben geen heilige, ik ben een man van vlees en bloed, en ik heb fouten gemaakt. Ik schaam me diep.” Hij ontkent wel dat hij seksfeestjes organiseerde.

Van Hauwermeiren kwam een paar dagen geleden in opspraak nadat bekend raakte dat hij seksfeestjes zou georganiseerd hebben, onder meer in Haïti. In een lange brief van vier pagina's probeert Roland Van Hauwermeiren om de feiten op een rijtje te zetten over wat er hem de voorbije dagen in de media is verweten. Ook over zijn eigen verantwoordelijkheid in het Haïti-schandaal is Van Hauwermeiren duidelijk.

“Ik heb inderdaad aan de onderzoekersgroep toegegeven dat ik tot driemaal toe intiem contact heb gehad in mijn huis. Het betrof volgens mij om een volwassen eerbare dame, geen slachtoffer van een aardbeving en geen prostituee. Ik heb ze nooit geld gegeven”, aldus Van Hauwermeiren.

Geen seksfeestjes

Dat hij betrokken was bij seksfeestjes ontkent hij formeel. “Ikzelf heb nooit een bordeel, nachtclub of bar bezocht in de stad of dit land. Er waren ook veelvuldige pogingen van dames en heren om mijn huis te betreden met allerlei smoesjes om geld te vragen, een job te eisen of seksuele diensten aan te bieden. Ik ben nooit op die avances ingegaan.”

“De tientallen financiële verslagen en interne en externe audits en controles hebben nooit aangetoond dat er gelden gebruikt zijn om excessen of seksfeestjes te financieren.”

Van Hauwermeiren geeft ook toe dat hij korter op de bal had moeten spelen. Dat was één van de redenen dat hij zijn ontslag aanbood. “Ik heb mijn ontslag aangeboden. Ik verliet Oxfam weken later”, besluit Van Hauwermeiren.

Context

"De brief pleit hem niet vrij, maar schetst wel een context over wat er vanuit zijn oogpunt gebeurde op verschillende plekken", zegt VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers, die de brief in handen kreeg. "Het is duidelijk dat er problematische dingen gebeurd zijn in Liberia, Tsjaad en Haïti. Alleen dat je met deze brief een context krijgt waarin Van Hauwermeire het door zijn eigen bril vertelt en dat maakt het wel een relevante getuigenis."

