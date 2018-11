Ex-technicus Brussel Airlines getuigt over 'fume-events': "Verschillende keren gemeld aan leidinggevend personeel"

Volgens een technicus die jaren heeft gewerkt bij Brussels Airlines kan je veel van de zogeheten 'fume-events', waarbij giftige dampen in het vliegtuig terechtkomen, perfect vermijden. Er wordt, zegt hij, gewoon te laks omgesprongen met de procedures. Dinsdag bracht VTM NIEUWS twee van die 'fume- events' bij Brussels Airlines aan het licht, in drie dagen tijd. Een keer moesten de piloten zelfs naar het ziekenhuis.

Yves Haccour werkte tussen 2011 en 2015 als technicus bij Brussels Airlines. Tijdens de periode dat hij er werkte, kreeg hij vaak te maken met zogenaamde 'fume-events'. “Ik heb daar meerdere klachten over gehoord van piloten", zegt Yves Haccour aan VTM NIEUWS. "Ze zeiden dat het niet meer te doen was. Ik heb dat verschillende keren gemeld aan het leidinggevend personeel, maar ja."

Giftige dampen

De zuurstof in de cabine van een vliegtuig komt rechtstreeks uit de motoren. Wanneer daar een klein olielek ontstaat, verspreiden de motoren niet enkel zuurstof, maar ook giftige dampen. Dat heet een 'fume-event', soms komt daar ook rook bij vrij.

Olie bijvullen

Om 'fume-events' te voorkomen, moet de olie van vliegtuigmotoren na de landing binnen een exacte periode worden bijgevuld. Volgens Yves werd dat protocol in het verleden regelmatig geschonden.

"Wat ik gezien heb is dat die olie niet binnen die tijdspanne opgevuld werd", zegt Yves Haccour. "Kwart over vijf op het toestel, om zeven uur kwam ik terug op dat toestel en er was nog geen technieker geweest om die olie bij te vullen. In die periode heb ik dat vaak gezien."

Brussels Airlines: “Volgens steeds alle procedures”

Brussels Airlines wil nog steeds niet reageren voor onze camera, maar ze benadrukken dat zo'n 'fume-event' de veiligheid van een vlucht niet in het gedrang brengt. De luchtvaartmaatschappij bezorgt ons volgend statement:

“Brussels Airlines volgt steeds alle procedures, die voorgeschreven worden door de luchtvaartautoriteiten, de constructeurs van onze toestellen en door onze interne experts. Om na te gaan of al deze procedures gevolgd worden, gebeuren er meermaals per jaar audits. Nooit nemen wij enig risico in verband met veiligheid. “