Ex-Syriëstrijders planden aanslag op viering Rode Duivels

Ex-Syriëstrijders hadden plannen om een aanslag te plegen tegen de feestelijke ontvangst van de Rode Duivels in Brussel, na het WK. Het gerecht heeft twee personen daarvoor opgepakt, ze zitten nu nog in de cel, ondermeer een vrouw die op het internet had opgeroepen tot een aanslag. Die dag, 15 juli, vierden vele tienduizenden supporters de derde plaats van de Rode Duivels op het WK.

Pas nu raakt bekend dat het volksfeest het doelwit was van een terreuraanslag. Daartoe was opgeroepen via Telegram, een gesloten chatkanaal op het internet. Hoewel het account afgeschermd was, kon de politie achgerhalen wie er achter zat.

(Lees verder onder de video)

Screening veiligheidsdiensten

Het gaat om Yousra Bouhaltit Soulaimane, een jonge vrouw van 25 uit Ukkel. Ze werd al langer gescreend door de veiligheidsdiensten, zegt de burgemeester aan de telefoon.

Yousra Bouhaltit Souaimane vertrok in 2015 al naar Syrië. Toen ze een jaar later terugkeerde naar Belgie werd ze aangehouden. Ze kwam weer vrij, maar werd sindsdien nauwlettend opgevolgd.

Opsporingsbericht

Vorig jaar werd ze met haar vriend opnieuw aangehouden omdat terug naar Syrië wilden vertrekken. Haar minderjarige zus van 14 kon wel in grootste geheim naar daar afreizen. Het gerecht verspreidde toen een opsporingsbericht over het meisje.

Opgesloten

Een aanslag op de Grote Markt waar ze toe opgeroepen had, is uitgebleven, net omdat de veiligheidsdiensten haar geen seconde uit oog verloren. Ze zit samen met haar vriend sinds begin augustus in de cel voor lidmaatschap van een terreurorganisatie. En het aanzetten tot het plegen van een terreuraanslag.