Ex-speurder ondervraagd in Bende-onderzoek

Een voormalige speurder die onderzoek deed naar de Bende van Nijvel is opgepakt op verdenking van manipulatie van het onderzoek. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS.

Het gaat om Philippe V., een oud-speurder van de zogenoemde cel 'Delta'. Hij zou betrokken zijn geweest bij de zoekactie naar wapens in het kanaal van Ronquières. Vermoedelijk zou hij de pv's van die zoektocht gemanipuleerd hebben.

Gisteren werd de oud-speurder uitgenodigd voor verhoor en op dit moment wordt hij nog steeds verhoord. De man kan maximum 48 uur van zijn vrijheid beroofd worden, nadien moet een onderzoeksrechter oordelen of hij wordt aangehouden of niet.

De arrestatie van de man is geen verrassing. De ex-speurder werd eerder al ondervraagd door het Comité P, dat de politie controleert, over de zoektocht naar wapens in Ronquières.

