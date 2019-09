Ex-schepen riskeert 4 jaar voor rol in plofkraken

De procureur van Hasselt wil de vroegere schepen van Lommel, Anick Berghmans, vier jaar naar de cel sturen. Dat bleek vandaag op het plofkraak-proces voor de correctionele rechtbank.

Eind juni 2017 stond er geregeld een Audi opgesteld bij de Lommelse schepen Anick Berghmans die eerder werd gebruikt bij de plofkraak op een bpost-kantoor in Lommel en vermoedelijk ook bij een plofkraak in Kinrooi. “Als schepen had zij in theorie plaatsvervangend burgemeester en bijgevolg hoofd van de politie kunnen zijn”, merkte de procureur vandaag op in de correctionele rechtbank van Hasselt.

Simkaart in wc

Berghmans schreeuwde haar onschuld uit, maar de procureur gelooft niet dat de vrouw van niets wist. “In haar handtas werd zelfs een papiertje gevonden waarin werd verteld dat Berghmans een telefoon in haar brievenbus zou krijgen zodat men haar op de hoogte kon houden. Deze techniek wordt gebruikt bij rondtrekkende bendes.” Ook het feit dat Berghmans haar simkaart in de wc had gegooid om niet in de problemen te komen met de politie en vervolgens haar iPhone resette, spreekt haar onschuld tegen.

Eerder medeplichtig

Berghmans lijkt eerder een rol als medeplichtige gespeeld te hebben. Vier andere beklaagden zouden verantwoordelijk zijn voor de plofkraak.Door verkeerde vrienden raakte ook de Lommelse schepen, die volgens berichten al langer op het verkeerde pad zat, erbij betrokken.

Tranen in de ogen

Voor drie personen werd een celstraf van twaalf jaar gevorderd. Een vierde beklaagde die verstek gaf, riskeert zelfs zeventien jaar. Naast de celstraf van vier jaar die tegen haar werd geëist, riskeert Berghmans ook een ontzetting uit de rechten van zeven jaar. De vroegere schepen was zichtbaar onder de indruk en liep met de tranen op haar wangen naar de uitgang van de zaal.